Каштру: Шахтар будує фантастичний проект

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про атмосферу в команді після достроково завойованого чемпіонства.

"Шахтар завжди є командою на полі. Нікого не цікавлять імена, які там перебувають. Дуже важливо, щоб весь колектив показував те, що ми відпрацьовуємо на гру в атаці і обороні. Я говорив вам завжди: найбільше ціную не індивідуальні дії, а командну динаміку в атаці і захисті. Цим я дуже задоволений.

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Шахтар будує фантастичний проект: ми ростимо молодих футболістів, вони – майбутнє клубу. І їх підтримують більш досвідчені хлопці, які є в команді. Це дуже важливо. Мені дуже приємно виконувати таке завдання в Шахтарі, і ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Гравці прекрасно знають, що ніколи не потрібно зупинятися. Кожен день слід вчитися чомусь новому. Я дуже задоволений командою.

Шахтар ще не досяг своєї мети. Одна з них – стати чемпіонами. Інша – добре закінчити турнір і успішно виступити у всіх поєдинках. Наша команда завжди буде розглядати всі ігри, беручи до уваги те, що потрібно виставити найкращий склад. Будемо це робити до самого кінця. У нас є компроміс з чемпіонатом і якісним футболом. Це ми будемо показувати до кінця", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

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