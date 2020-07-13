Каштру розкрив секрет перемоги Шахтаря над Десною

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився емоціями після матчу 30-го туру УПЛ проти Десни (4:2).

"Нам протистояла команда, яка бореться за друге місце в чемпіонаті і кваліфікацію Ліги чемпіонів. Знали, що контекст буде складним, і підготувалися найкращим чином. Підійшли до матчу з великою відповідальністю, почуттям професіоналізму і командним духом. Протягом сезону ми систематично говоримо про сім'ю Шахтаря – сьогодні вона була на полі.

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Десна з самого початку грала з п'ятьма захисниками – трьома центральними. При обороні – 5-4-1. Наші футболісти знають: діючи проти таких компактних команд, які повністю закриваються в захисті, іноді нам потрібно відвести м'яч трохи назад, щоб спробувати знову розкрити оборону суперника. Що ми сьогодні і робили. Наш третій гол – тому доказ. Перед цим ми тримали м'яч близько півтори хвилини, варіюючи фланги, і хлопці знають, що це потрібно робити. Іноді краще почекати.

Крім результату ми завжди вимагаємо від гравців домінування. І коли ми бачимо, що хлопці демонструють те, що для них нормально: якість футболу, настрій на перемогу, поважаючи при цьому суперника, це нас дуже тішить. Правильна, заслужена перемога. Грали проти дуже гарної, сильної команди, але Шахтар був сильнішим, ніж Десна.

Перемогли завдяки нашому якісному футболу. Інше слово, яке ми постійно повторюємо, – це повага. До суперника, професії, наших уболівальників, арбітрів... Це ми робили завжди і ще раз показали сьогодні. Я дуже задоволений своїми гравцями. Сподіваємося продовжувати і залишатися успішними до кінця сезону", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

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