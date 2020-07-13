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Каштру раскрыл секрет победы Шахтера над Десной

00:05 - Читати українською
Каштру раскрыл секрет победы Шахтера над Десной
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился эмоциями после матча 30-го тура УПЛ против Десны (4:2).

29’ Андрей Гитченко
62’ Александр Филиппов
 
Манор Соломон 25’
Тете 26’
Де Андраде Барберан Майкон 60’
Алан Патрик 69’
25’ Манор Соломон
26’ Тете
29’ Андрей Гитченко
60’ Де Андраде Барберан Майкон
62’ Александр Филиппов
69’ Алан Патрик

"Нам противостояла команда, которая борется за второе место в чемпионате и квалификацию Лиги чемпионов. Знали, что контекст будет сложным, и подготовились наилучшим образом. Подошли к матчу с большой ответственностью, чувством профессионализма и командным духом. В течение сезона мы систематически говорим о семье Шахтера – сегодня она была на поле.

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Десна с самого начала играла с пятью защитниками – тремя центральными. При обороне – 5-4-1. Наши футболисты знают: действуя против таких компактных команд, которые полностью закрываются в защите, иногда нам нужно отвести мяч немного назад, чтобы попробовать снова вскрыть оборону соперника. Что мы сегодня и делали. Наш третий гол – тому доказательство. Перед этим мы держали мяч около полутора минут, варьируя фланги, и ребята знают, что нужно делать. Иногда лучше подождать.

Кроме результата мы всегда требуем от игроков доминирования. И когда мы видим, что ребята демонстрируют то, что для них нормально: качество футбола, настрой на победу, уважая при этом соперника, это нас очень радует. Правильная, заслуженная победа. Играли против очень хорошей, сильной команды, но Шахтер был сильнее, чем Десна.

Победили благодаря нашему качественному футболу. Другое слово, которое мы постоянно повторяем, – это уважение. К сопернику, профессии, нашим болельщикам, арбитрам... Это мы делали всегда и еще раз показали сегодня. Я очень доволен своими игроками. Надеемся продолжать и оставаться успешными до конца сезона", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

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Луиш Луиш Каштру Шахтер Шахтер Десна - Шахтер
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