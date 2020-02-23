Каштру прокоментував епізод зі скасованим голом Десни після застосування VAR

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував матч проти Десни, у якому його команда вирвала перемогу на останніх хвилинах.

"Складний матч. Знали, що так буде. Зустрічі між єврокубками завжди складні, через суперника вона стала ще складнішою. Десна показала силу в першій частині сезону, вона ускладнила нам завдання.

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Було важко в першому матчі проти Десни, сьогодні теж. Незважаючи на те, що ми домінували більшу частину часу, а Десна практично не створювала моментів. Складний матч із заслуженим переможцем. Очікували, що Десна гратиме вище. Але вони сіли і закрилися, створили нам труднощі.

VAR показує правду. Проти Аталанти через сантиметри не зарахували наш гол. З Бенфікою теж. Сьогодні не зарахували гол Десни. Проти Аталанти довелося прийняти це рішення, проти Бенфіки довелося прийняти, тут теж потрібно прийняти. Картинка не бреше.

Потрібно звикати до нових технологій, до нових способів, сучасного футболу, щоб донести правду. Навіть якщо це буде недобре для нас – я прийму", – сказав Каштру на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у другому таймі за рахунку 0:0 Десна забила гол, який після застосування VAR скасував арбітр Євген Арановський, зафіксувавши офсайд у Олександра Фліппова.

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