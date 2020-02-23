toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Каштру прокоментував епізод зі скасованим голом Десни після застосування VAR

19:59 560 Читать на русском
Каштру прокоментував епізод зі скасованим голом Десни після застосування VAR
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував матч проти Десни, у якому його команда вирвала перемогу на останніх хвилинах.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"Складний матч. Знали, що так буде. Зустрічі між єврокубками завжди складні, через суперника вона стала ще складнішою. Десна показала силу в першій частині сезону, вона ускладнила нам завдання.

Шахтар – Десна: вперше в історії УПЛ арбітр скасував гол після застосування VAR

Було важко в першому матчі проти Десни, сьогодні теж. Незважаючи на те, що ми домінували більшу частину часу, а Десна практично не створювала моментів. Складний матч із заслуженим переможцем. Очікували, що Десна гратиме вище. Але вони сіли і закрилися, створили нам труднощі.

VAR показує правду. Проти Аталанти через сантиметри не зарахували наш гол. З Бенфікою теж. Сьогодні не зарахували гол Десни. Проти Аталанти довелося прийняти це рішення, проти Бенфіки довелося прийняти, тут теж потрібно прийняти. Картинка не бреше.

Потрібно звикати до нових технологій, до нових способів, сучасного футболу, щоб донести правду. Навіть якщо це буде недобре для нас – я прийму", – сказав Каштру на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у другому таймі за рахунку 0:0 Десна забила гол, який після застосування VAR скасував арбітр Євген Арановський, зафіксувавши офсайд у Олександра Фліппова.

Шахтар вирвав перемогу над Десною – дебют VAR врятував "гірників", ефектний гол Марлоса поставив крапку

blog_ava
Суркіс відверто оцінив рівень Дуелунда
09:50
7300
Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
29
хв
ПСЖ
22:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук