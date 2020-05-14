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"Сподіваємося зіграти поєдинок проти Динамо в кінці травня": Каштру оцінив готовність Шахтаря до відновлення матчів

19:54 189 Читать на русском
"Сподіваємося зіграти поєдинок проти Динамо в кінці травня": Каштру оцінив готовність Шахтаря до відновлення матчів
Луїш Каштру / Сайт Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру задоволений результатом першого командного тренування після карантину.

"Не всі перебувають на одному рівні готовності, але великої різниці немає. З самого початку карантину ми щодня спостерігали абсолютно за всіма гравцями та прекрасно знаємо, що вони перебувають у задовільному стані, щоб підготуватися до першого офіційного матчу проти Динамо. Сподіваємося зіграти цей поєдинок вже в кінці травня. Хлопці не в ідеальних, але в хороших кондиціях, щоб відпрацювати до відновлення чемпіонату. До поєдинку досить часу, щоб гідно показати себе.

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У неділю проведемо контрольну гру між собою: дві команди, що складаються з наших футболістів. А до зустрічі з Динамо плануємо ще один тренувальний матч, щоб хлопці більше адаптувалися до гри. Зараз дуже важливо пройти період адаптації футболістів, постаратися знову навчити їх певних речей, нагадати точний таймінг проходу в зони та передач. Психологічно, технічно, тактично ми будемо себе показувати абсолютно достойно. Упевнений, всі ці чинники приведуть нас на високий рівень.

Коли відбуваються такі паузи, єдиною проблемою є адаптація мозку і тіла до того, чого вимагає гра: знаходити зони, швидко приймати рішення. Це найскладніше. Але є певні стратегії, які ми адаптували до цього. Коли були зимові збори, ми використали ці стратегії і добре показали себе з Бенфікою. Тепер, думаю, зможемо провести таку ж роботу і підготувати хлопців до вимог гри", – розповів Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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