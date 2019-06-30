Каштру: Хлопці в різний час будуть приходити до того, що ми від них хочемо

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями від контрольного поєдинку проти софійського ЦСКА (1:0).

"Не будемо порівнювати два тайми, два склади. Вони добре себе показали і в атаці, і в обороні. Було два фактори, які не давали швидко грати: спека і важке поле. Але ми контролювали гру, показували хорошу варіативність, атакували через фланги і центр, демонстрували рівновагу.

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Результати неважливі на цьому етапі підготовки, але краще перемагати. Будемо продовжувати працювати. Команда показала основні принципи як в атаці, так і обороні. Багато що потрібно поліпшити, будемо аналізувати.

Це успіх команди. У двох іграх ми контролювали початок матчу, це дозволило створювати моменти. Сьогодні були моменти, які ми не реалізували. Голи на ранніх хвилинах – наслідок відмінної концентрації.

Міжсезоння триває 5-6 тижнів. Хлопці в різний час будуть приходити до того, що ми від них хочемо. Деякі вже ідеально розуміють основні принципи, інші – ще ні. Але це нормально. До офіційних матчів усі повинні бути готові.

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Зараз команді доводиться робити велике зусилля. Крім фізики, важливо бути уважним, вчитися новому. Хлопці стараються. Я задоволений гравцями. Шахтар – відмінна сім'я. Ми добре попрацювали. Все, що буде виходити в сезоні – це плоди роботи всієї структури клубу. Не тільки гравців і тренерів, які більше на виду. Збори пройшли дуже добре.

На других зборах будемо розвивати те, що почали на перших. 5 товариських матчів за 10 днів – це багато. Але це допоможе гравцям швидше зрозуміти свої завдання. Ми хочемо закріпити всі ідеї. Буде контрольна робота для хлопців, щоб вони показали себе", – цитує Каштру Трибуна з посиланням на YouTube-канал Шахтаря.

Нагадаємо, що сьогодні "гірники" мінімально здолали софійський ЦСКА в спарингу. Єдиний м'яч у зустрічі забив Данило Сікан.

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