Бондар та Сікан вирушили на збори з Шахтарем – Каштру не взяв кількох гравців

Шахтар оголосив список футболістів, які вирушили на перший тренувальний збір до Німеччини. Луїш Каштру взяв 28 виконавців.

Новоспечений наставник Шахтаря Луїш Каштру взяв на перший збір до німецького Грассау 28 футболістів, інформує офіційний сайт "гірників".

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, Тимур Пузанков

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Богдан Бутко, Додо, Ісмаїлі

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Олександр Піхальонок, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Тете, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентінью, Андрій Тотовицький, Тайсон

Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан.

Як бачимо, два чемпіони світу U-20 Валерій Бондар та Данило Сікан вирушили на збори з першою командою. Також у списку Додо та Олександр Піхальонок, які повернулися з оренди. Натомість немає Веллінгтона Нема, Майкона, Едуарда Соболя, Оларенваджу Кайоде, Валерія Бондаренка та Юхима Коноплі.

Про причини їхньої відсутності не повідомляється, проте раніше була інформація, що останні двоє можуть вирушити в оренду.

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