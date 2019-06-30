Шахтар завдяки голу Сікана мінімально здолав ЦСКА в спарингу

Шахтар у контрольному матчі здолав софійський ЦСКА з рахунком 1:0. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – ЦСКА Софія стартував об 11:55 за київським часом. Ця зустріч стала другою під час зборів у Німеччині, якими чинні чемпіони України почали підготовку до нового сезону. Трансляція матчу онлайн відбувалася на каналі "Футбол 2", а також офіційному сайті донецького клубу.

Активніше поєдинок розпочали "гірники", новий керманич яких знову застосував формацію 4-1-4-1 із чемпіоном світу Данилом Сіканом на вістрі. Уже на 2-й хвилині Манор Соломон накрутив трьох оборонців перед штрафним майданчиком, але пробив повз дальню стійку по діагоналі. Почин партнера підтримав Сергій Болбат. Правий оборонець донеччан двічі небезпечно прострілював зі свого флангу, але захисники "армійців" вчасно зуміли нейтралізувати загрозу.

Проте, гол у ворота віце-чемпіона Болгарії відверто назрівав. На 10-й хвилині затяжна атака Шахтаря, зрештою, завершилася взяттям воріт: удар Марлоса з близької відстані кіпер ЦСКА зумів парирувати, а далі, після серії рикошетів, Віктор Коваленко пробив уздовж воріт, а Сікан підставив ногу на лінії воротарського – 1:0.

Несподівано гол трохи заспокоїв гру. Болгари зуміли оговтатися лише ближче до середини тайму й провели кілька небезпечних атак. Зокрема, Тельйо небезпечно вирізав на Соу після провалу правого флангу оборони "гірників", але гамбієць ударом головою не влучив у ворота Андрія Пятова. А щільний удар зі штрафного пройшов над перекладиною воріт донеччан.

Новий спалах у грі стався під завісу першої половини гри. Спочатку Сікан не зумів дотягнутися до м'яча після прострілу Коваленка, а потім вперше нагадав про себе проривом Ісмаїлі, та м'яч після його удару розминувся зі стійкою. У відповідь ЦСКА забив на 44-й хвилині після класної комбінації із закиданням за спини Кривцову та Матвієнку, але арбітр відмінив гол через офсайд – доволі сумнівний, до речі.

На останній хвилині тайму Пятов ледь не повторив сумнозвісну помилку Олександра Шовковського, необачно вийшовши з воріт майже в центр поля, але бразилець Евандро не став своїм Мілєнко Ачімовічем для ветерана Шахтаря.

На другий тайм, початок якого затримався через кумедні проблеми з поливом газону, Луїш Каштру випустив відразу 10 свіжих гравців. Молодий форвард "гірників" Сікан став єдиним, хто продовжив грати зі стартових хвилин, хоча і його пізніше замінив Додо.

Кадрові метаморфози відобразилися на якості гри Шахтаря. Нові виконавці довго намагалися налагодити робочі зв'язки, що не сприяло ні видовищності поєдинку, ні появі гольових моментів. Як наслідок, активнішими в дебюті тайму були "армійці", проте реальних нагод забити так і не змогли створити.

Порушив спокійний ритм другого тайму форвард ЦСКА Соу. На 70-й хвилині Алі перед півколом штрафного отримав передачу від Атанасова, хитнув оборонця і непогано пробивав у кут, але Олексій Шевченко зумів відбити цей удар. У відповідь Сіпріано наважився на постріл метрів із 25-ти – над воротами.

Завершувався спаринг серією атак Шахтаря, що прагнув зробити власну перевагу в рахунку переконливішою. "Гірники" почали активніше застосовувати фланги, якими постійно підключались до атаки Додо та Бутко відповідно, але забити ще донеччани так і не змогли. Отже, мінімальна перемога Шахтаря в другому спарингу в Німеччині, що дозволяє чемпіону України з хорошим настроєм повертатися на батьківщину.