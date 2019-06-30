Каштру: Ребята в разное время будут приходить, к тому, что мы от них хотим

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями от контрольного поединка против софийского ЦСКА (1:0).

"Не будем сравнивать два тайма, два состава. Они хорошо себя показали и в атаке, и в обороне. Было два фактора, которые не давали быстро играть: жара и сложное поле. Но мы контролировали игру, показывали хорошую вариативность, атаковали через фланги и центр, демонстрировали равновесие.

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Результаты неважны на этом этапе подготовки, но лучше побеждать. Будем продолжать работать. Команда показала основные принципы как в атаке, так и обороне. Многое нужно улучшить, будем анализировать.

Это успех команды. В двух матчах мы контролировали начало матча, это позволило создавать моменты. Сегодня были моменты, которые мы не реализовали. Голы на ранних минутах – следствие отличной концентрации.

Межсезонье длится 5-6 недель. Ребята в разное время будут приходить, к тому, что мы от них хотим. Некоторые уже идеально понимают основные принципы, другие – еще нет. Но это нормально. К официальным матчам все должны быть готовы.

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Сейчас команде приходится делать большое усилие. Кроме физики, важно быть внимательным, учиться новому. Ребята стараются. Я доволен игроками. Шахтер – отличная семья. Мы хорошо поработали. Все, что будет получаться в сезоне – это плоды работы всей структуры клуба. Не только игроков и тренеров, которые больше на виду. Сборы прошли очень хорошо.

На вторых сборах будем развивать то, что начали на первых. 5 товарищеских матчей за 10 дней – это много. Но это поможет игрокам быстрее понять свои задачи. Мы хотим закрепить все идеи. Будет контрольная работа для ребят, чтобы они показали себя", – цитирует Каштру Трибуна со ссылкой на YouTube-канал Шахтера.

Напомним, что сегодня "горняки" минимально одолели софийский ЦСКА в спарринге. Единственный мяч во встрече забил Даниил Сикан.

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