Оборонець мадридського Реала та збірної Іспанії Даніель Карвахаль зазнав серйозної травми на тренуванні "вершкових" і змушений пропустити осінню частину сезону.

Оборонець ушкодив коліно на ранковому занятті мадридців і вибув на 2 місяці, повідомляє Marca.

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Карвахаль травмував медіальні бокові зв'язки. Детальне обстеження вже підтвердило серйозність ушкодження. Карвахаль не допоможе збірній Іспанії в жовтневих матчах Ліги націй проти українців і швейцарців. Крім того, він пропустить старт Ліги чемпіонів, де мадридський Реал зустрінеться на груповому етапі з донецьким Шахтарем.

У розпорядженні керманича "вершкових" Зінедіна Зідана залишився один номінальний правий оборонець – Альваро Одріосола. Провідне іспанське видання, однак, прогнозує, що місце на фланзі отримає лівий оборонець Ферлан Менді або універсал Лукас Васкес.

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