Защитник мадридского Реала и сборной Испании Даниэль Карвахаль получил серьезную травму на тренировке "сливочных" и вынужден пропустить осеннюю часть сезона.

Защитник повредил колено на утреннем занятии мадридцев и выбыл на 2 месяца, сообщает Marca.

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Карвахаль травмировал медиальные боковые связки. Детальное обследование уже подтвердило серьезность повреждения. Карвахаль не поможет сборной Испании в октябрьских матчах Лиги наций против украинцев и швейцарцев. Кроме того, он пропустит старт Лиги чемпионов, где мадридский Реал встретится на групповом этапе с донецким Шахтером.

В распоряжении тренера "сливочных" Зинедина Зидана остался один номинальный правый защитник – Альваро Одриосола. Ведущее испанское издание, однако, прогнозирует, что место на фланге получит левый защитник Ферлан Менди либо универсал Лукас Васкес.

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