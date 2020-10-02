Головний тренер національної команди Іспанії Луїс Енріке визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до поєдинків Ліги націй УЄФА проти збірних Швейцарії та України.

Керманич "Фурії рохи" викликав до збірної 25 гравців, повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.

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До табору національної команди вперше викликаний хавбек Леванте Хосе Кампанья. Також після перерви до збірної повернулися Дані Себальйос (Арсенал) і Серхіо Каналес (Бетіс). Також новий шанс дебютувати за Іспанію отримав Адама Траоре, який не зміг зіграти в попередніх матчах через коронавірус.

Воротарі: Де Хеа, Кепа, Сімон

Захисники: Гайя, Регілон, Пау Торрес, Дієго Льоренте, Рамос, Ерік Гарсія, Хесус Навас, Карвахаль

Півзахисники: Бускетс, Родрі, Руїс, Мікель Меріно, Каналес, Кампанья, Себальйос, Ансу Фаті, Ферран Торрес

Нападники: Жерар Морено, Оярсабаль, Родріго, Адама Траоре, Ольмо

До слова, збірна Іспанії 10 жовтня зіграє проти швейцарців вдома, а 13 жовтня зустрінеться з командою України на НСК Олімпійський.