– Як ви себе почуваєте? Як ваше здоров’я?

– Питання не у тому, як я почуваюся, розмова не про це. Як я вже казав, мені потрібно зробити операцію з приводу коксартрозу. Ми обговоримо це з президентом та побачимо, що буде далі. Проблема у тому, що мені прийдеться зробити цю операцію, я не можу і не хочу продовжувати працювати із сильним болем. Адже зараз це неважливо, головне – матч та те, що сьогодні відбувалося на футбольному полі.

Це був дуже хороший матч між двома командами. У Руха було більше впевненості в собі, вони зіграли сильний та агресивний матч. На жаль, суддя дозволяв це робити, а наші гравці одразу отримали дві жовті картки ні за що. Так само відбувалося і у матчі з Інгульцем – арбітр ніяк не вплинув на ситуацію. Цього разу суперник також робив неприємні речі, в цьому плані було важко. Але це не виправдання, повторюся, вийшов дуже хороший матч, Рух заслуговував на цю нічию.

Рух – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Цього року наша команда перебуває в процесі перебудови, ми втратили багатьох гравців, і хотілося б знати, ким ми гратимемо наступного сезону – хто відповідає рівню Динамо, хто – ні. І які молоді гравці зможуть досягти цього рівня, адже Динамо – це міжнародний бренд. Повторюся, ми втратили 11 виконавців, а ті футболісти, які були тоді у резерві, зараз, коли ми просимо їх допомогти, не завжди готові на усі 100%.

Рух – хороша команда, я не розумію, чому вони перебувають так низько у турнірній таблиці, адже демонструють сильну гру. Ми зустрічалися з ФК Львів, Минаєм, але Рух кращий, ніж обидві ці команди, а також, ніж Інгулець. Я був вражений цим суперником, їхнім бажанням перемогти та не поступитися. Вони використовували хороший пресинг і, повторюся, заслужили на цю нічию. У них є гарна риса – ефективно працювати з молодими гравцями. Вважаю, у них є потенціал піднятися вище.

– Чи задоволені ви тим, як діяли футболісти, які вийшли на заміну? Чув, як Сидорчук підказував Гармашу, що потрібно грати швидше.

– Потрібно подумати про свої якості, адже важко продовжувати у цьому ж дусі далі. Він має більше тренуватися, ніж інші, бо коли тобі 32 роки, ти маєш бути краще підготовленим, ніж 19-річні футболісти. Але зараз в Динамо не завжди так, це велика проблема, – цитує Луческу прес-служба Динамо.

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