У понеділок, 3 жовтня, Кріс Вайлдер був звільнений з посади головного тренера Мідлсбро.

Після невдалого старту в новому сезоні Чемпіоншипу керівництво Мідлсбро звільнило головного тренера команди Кріса Вайлдера. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Станом на 11 тур "боро" перебуває в зоні вильоту і посідає 22-е місце в турнірній таблиці. Тренер воротарів Лео Перкович був призначений тимчасовим наставником Мідлсбро на майбутні матчі.

Таким чином, Вайлдер пропрацював лише 11 місяців після того, як замінив на посаді головного тренера команди Ніла Уорнока. У статусі наставника він виграв 18 зі своїх 45 матчів. Минулого сезону Мідлсбро під керівництвом 55-річного фахівця посів 7 місце в Чемпіоншипі. Також команда запам'яталася тим, що вибила із Кубка Англії таких суперників як Манчестер Юнайтед та Тоттенхем.

Нагадаємо, що у 2019-му році Вайлдера було визнано найкращим тренером Англії.

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