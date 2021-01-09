Після провального виступу в матчі Кубка Лібертадорес проти Палмейраса, де Карраскаль був вилучений за грубий фол, колумбієць прагне знову спробувати свої сили у європейському футболі.

Карраскаль брутально підвів Рівер Плейт у Кубку Лібертадорес – екс-зірка Шахтаря доклався до розгрому

Як повідомляє Dobleamarilla, гравець вирішив розірвати ділові стосунки зі своїм представником Норманом Капуоццо. Колумбієць прагне співпрацювати із впливовим агентом із Аргентини, який пообіцяв працевлаштувати його у римській Ромі, тренером якої є Пауло Фонсека.

У сезоні 2019/20 Хорхе Карраскаль провів 26 матчів у футболці Рівер Плейт, відзначився 5 голами та 3 асистами. В аргентинський клуб колумбієць перебрався із Карпат.

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