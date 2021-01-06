Рівер Плейт зазнав сенсаційної поразки від Палмейраса у Кубку Лібертадорес. Екс-гравець Карпат Хорхе Карраскаль став одним із антигероїв матчу.

Кубок Лібертадорес, півфінал

Рівер Плейт – Палмейрас – 0:3

Голи: Роні, 27, Луїс Адріано, 47, Вінья, 62

Вилучення: Карраскаль, 60

Бразильський Палмейрас завітав у гості до аргентинського Рівер Плейт на перший матч 1/2 фіналу Кубка Лібертадорес. До перерви команда Луїса Адріано сенсаційно вела в рахунку, а в дебюті другої 45-хвилинки ще й відзначився екс-зірка Шахтаря.

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За декілька хвилин Хорхе Карраскаль грубо "скосив" суперника – екс-гравець Карпат чи не одразу побачив перед собою червоне "світло". Через дві хвилини кіпер Рівер Плейт втретє виймав круглого зі своїх воріт. Неочікувані 0:3 для Карраскаля і Ко.

Матч-відповідь відбудеться 13 січня, де і вирішиться доля путівки у фінал. Друга півфінальна пара Бока Хуніорс – Сантос завтра, 7 січня, о 00:15 проведуть першу зустріч. Фінал турніру запланований на 23 січня.

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Відео фолу Карраскаля:

i’m not defending carrascal, but i understand



pic.twitter.com/Gaqv8XxAIr — Santiago Muñez (@LiquidCalcio) January 6, 2021

Відеоогляд матчу: