После провального выступления в матче Кубка Либертадорес против Палмейраса, где Карраскаль был удален за грубый фол, колумбиец стремится снова попробовать свои силы в европейском футболе.

Карраскаль брутально подвел Ривер Плейт в Кубке Либертадорес – экс-звезда Шахтера причастен к разгрому

Как сообщает Dobleamarilla, игрок решил разорвать деловые отношения со своим представителем Норманом Капуоццо. Колумбиец стремится сотрудничать с влиятельным агентом из Аргентины, который пообещал трудоустроить его в римской Роме, тренером которой является Пауло Фонсека.

В сезоне 2019/20 Хорхе Карраскаль провел 26 матчей в футболке Ривер Плейт, отличился 5 голами и 3 ассист. В аргентинский клуб колумбиец перебрался из Карпат.

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