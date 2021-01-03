Кубок Марадони

Бока Хуніорс – Рівер Плейт – 2:2

Голи: Абіла, 10, Вілья, 86 – Джіротті, 74, Борре, 77

Вилучення: Кампусано, 58 – Перес, 80

Бока і Рівер підійшли до очної зустрічі в статусі лідерів групи А – вогню й без того принциповому протистоянню додала турнірна ситуація. У складі господарів в центрі оборони вийшов колишній захисник Динамо Карлос Самбрано, а за гостей з перших хвилин грав екс-лідер Карпат Хорхе Карраскаль.

Карраскаль ефектним голом долучився до розгромної перемоги Рівер Плейт у Кубку Лібертадорес

Футболісти Бока Хуніорс відкрили рахунок швидким голом на десятій хвилині. Рівер Плейт у спробах відігратися багато контролював м'яч, але моментів майже не створював. Один з найкращих шансів забити мав Карраскаль, однак він влучив у стійку.

Хорхе виглядав досить слабко (пройшла лише половина обіграшів, програв 65% дуелей), хоча й заробив пару важливих фолів і віддав дві передачі під удар. Тренер зняв його на 68-й хвилині, після чого розпочалося найцікавіше.

Джіротті, який вийшов замість Карраскаля, відразу зрівняв рахунок. А допомогла йому помилка Карлоса Самбрано – перуанець у боротьбі з автором гола впав. Арбітр не вгледів порушення, а Джіротті безперешкодно розстріляв ворота.

El 1-1 parcial: gran centro de Montiel para el cabezazo goleador de Federico Girotti pic.twitter.com/sY1qOMGiWv — River Plate (@RiverPlate) January 3, 2021

Ще через три хвилини Рівер Плейт вийшов вперед голом Борре. Камери вихопили засмученого Тевеса – Карлітос вийшов на поле в дебюті другого тайму. Оператори знали, кого виділити. Тевес прорвався на оперативний простір і видав класний пас на Вілью – 2:2.

Great ball from Tevez for Villa’s equalizer. PARTIDAZO pic.twitter.com/xa2q5myP3g — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) January 3, 2021

Підсумкова нічия на користь Бока Хуніорс. "Генуезці" залишилися на першому місці завдяки кращій різниці голів – очок у команд порівно. У фінал виходить лише переможець групи. Тому в останньому п'ятому турі Рівер Плейт повинен обігрувати Індепендьєнте з більшим рахунком, ніж Бока – Аргентинос Хуніорс.

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