Суперкласіко в Кубку Марадони: Карраскаль не застав нервову розв'язку, екс-захисник Динамо підвів Боку, а Тевес врятував
Перша зустріч Бока Хуніорс і Рівер Плейт в рамках турніру Дієго Марадони завершилася нічиєю – 2:2.
Кубок Марадони
Бока Хуніорс – Рівер Плейт – 2:2
Голи: Абіла, 10, Вілья, 86 – Джіротті, 74, Борре, 77
Вилучення: Кампусано, 58 – Перес, 80
Бока і Рівер підійшли до очної зустрічі в статусі лідерів групи А – вогню й без того принциповому протистоянню додала турнірна ситуація. У складі господарів в центрі оборони вийшов колишній захисник Динамо Карлос Самбрано, а за гостей з перших хвилин грав екс-лідер Карпат Хорхе Карраскаль.
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Футболісти Бока Хуніорс відкрили рахунок швидким голом на десятій хвилині. Рівер Плейт у спробах відігратися багато контролював м'яч, але моментів майже не створював. Один з найкращих шансів забити мав Карраскаль, однак він влучив у стійку.
Хорхе виглядав досить слабко (пройшла лише половина обіграшів, програв 65% дуелей), хоча й заробив пару важливих фолів і віддав дві передачі під удар. Тренер зняв його на 68-й хвилині, після чого розпочалося найцікавіше.
Джіротті, який вийшов замість Карраскаля, відразу зрівняв рахунок. А допомогла йому помилка Карлоса Самбрано – перуанець у боротьбі з автором гола впав. Арбітр не вгледів порушення, а Джіротті безперешкодно розстріляв ворота.
Ще через три хвилини Рівер Плейт вийшов вперед голом Борре. Камери вихопили засмученого Тевеса – Карлітос вийшов на поле в дебюті другого тайму. Оператори знали, кого виділити. Тевес прорвався на оперативний простір і видав класний пас на Вілью – 2:2.
Підсумкова нічия на користь Бока Хуніорс. "Генуезці" залишилися на першому місці завдяки кращій різниці голів – очок у команд порівно. У фінал виходить лише переможець групи. Тому в останньому п'ятому турі Рівер Плейт повинен обігрувати Індепендьєнте з більшим рахунком, ніж Бока – Аргентинос Хуніорс.
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