Карраскаль покинув розташування Карпат та прилетів на медогляд у Рівер Плейт

Півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль за крок від переходу в Рівер Плейт.

За інформацією авторитетного видання Ole, колумбійський найближчим часом стане гравцем Рівер Плейта. Повідомляється, що він уже покинув розташування Карпат та прилетів до Аргентини для прохоження медогляду.

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Очікується, що про трансфер Карраскаля у Рівер Плейт може бути оголошено в найближчі години. Аргентинський клуб орендує Хорхе з правом викупу за 3 млн євро.

До слова, Карраскаль перейшов у Карпати влітку 2017 року з Севільї за 2 млн євро. Контракт гравця з Карпатами діє до літа 2022 року.

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