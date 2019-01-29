toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карраскаль покинув розташування Карпат та прилетів на медогляд у Рівер Плейт

11:50 544 Читать на русском
Карраскаль покинув розташування Карпат та прилетів на медогляд у Рівер Плейт
Хорхе Карраскаль / Фото ФК Карпати

Півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль за крок від переходу в Рівер Плейт.

За інформацією авторитетного видання Ole, колумбійський найближчим часом стане гравцем Рівер Плейта. Повідомляється, що він уже покинув розташування Карпат та прилетів до Аргентини для прохоження медогляду.

Карпати підписали екс-захисника Барселони Хонгла

Очікується, що про трансфер Карраскаля у Рівер Плейт може бути оголошено в найближчі години. Аргентинський клуб орендує Хорхе з правом викупу за 3 млн євро.

До слова, Карраскаль перейшов у Карпати влітку 2017 року з Севільї за 2 млн євро. Контракт гравця з Карпатами діє до літа 2022 року.

Вщент заповнений стадіон, піротехніка та автобус прямо на полі – як Рівер Плейт святкував перемогу у Копа Лібертадорес

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Карпати Карпати Рівер Плейт Рівер Плейт Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ПСЖ оголосив про трансфер хавбека Зеніта Паредеса
    Франція — 11:24421 ПСЖ оголосив про трансфер хавбека Зеніта Паредеса
8
год
:
38
хв
Арсенал
21:45
Кардіфф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук