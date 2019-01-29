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Карраскаль покинул расположение Карпат и прилетел на медосмотр в Ривер Плейт

29 января 11:50 123 Читати українською
Карраскаль покинул расположение Карпат и прилетел на медосмотр в Ривер Плейт
Хорхе Карраскаль / Фото ФК Карпаты

Полузащитник Карпат Хорхе Карраскаль в шаге от перехода в Ривер Плейт.

По информации авторитетного издания Ole, колумбийский ближайшее время станет игроком Ривер Плейта. Сообщается, что он уже покинул расположение Карпат и прилетел в Аргентину для прохоження медосмотра.

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Ожидается, что о трансфере Карраскаля в Ривер Плейт может быть объявлено в ближайшие часы. Аргентинский клуб арендует Хорхе с правом выкупа за 3 млн евро.

К слову, Карраскаль перешел в Карпаты летом 2017 года из Севильи за 2 млн евро. Контракт игрока с Карпатами действует до лета 2022 года.

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