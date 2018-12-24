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Вщент заповнений стадіон, піротехніка та автобус прямо на полі – як Рівер Плейт святкував перемогу у Копа Лібертадорес

19:57 139 Читать на русском
Вщент заповнений стадіон, піротехніка та автобус прямо на полі – як Рівер Плейт святкував перемогу у Копа Лібертадорес
Рівер Плейт святкує перемогу у Копа Лібертадорес

Рівер Плейт повернувся на батьківщину після Клубного чемпіонату світу та зробив для вболівальників неймовірне свято.

Рівер Плейт 10 грудня переміг Бока Хуніорс у другому фінальному матчі Копа Лібертадорес та вчетверте у своїй історії завоював цей трофей. Після цього аргентинська команда відправилась на Клубний чампіонат світу, де посіла третє місце, та тільки зараз повернулась на батьківщину.

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Команда зібрала вболівальників на стадіоні Монументаль, який вміщує 66 тисяч глядачів, щоправда людей прийшло дещо більше. Вболівальники сиділи на перилах та на огорожах.

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На стадіоні було влаштовано світлове шоу, після чого гравці команди виїхали на поле на автобусі, тримаючи Кубок Лібертадорес у руках. Фанати несамовито святкували, співали пісні та палили піротехніку. Ефектності дійству додавали світлові ефекти на повністю темному стадіоні.

Теги
Світ Кубок Лібертадорес Відеоновини Рівер Плейт Рівер Плейт
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