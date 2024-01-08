Карпати поряд з командою розвивають і свою менеджерську ланку.

"Карпати підписують Корнієнка. Львів'яни зробили якісне менеджерське підсилення. Новим шеф-скаутом клуба стане Гліб Корнієнко.

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Молодий фахівець зарекомендував себе якісним селекціонером у Шахтарі, а потім займав посаду шеф-скаута у Дніпрі-1", – повідомило ТаТоТаке.

Нагадаємо, Карпати у першій половині сезону впевнено виграли групу А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих. Саме підопічні Мирона Маркевича є головним претендентом на вихід в УПЛ.

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