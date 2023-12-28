"Я вже скучив за футболом, але відпустка – річ необхідна. Футболісти та тренерський штаб мають перепочити і з новими силами підійти до другої частини сезону.

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Та навіть під час відпочинку ми перебуваємо на зв'язку з тренерами, працюємо над початковим етапом підготовки, який пройде у Львові.

Перший етап зборів розпочнеться 22 січня. Орієнтовно 6 лютого зіграємо стартовий контрольний поєдинок. Плануємо поїздку в Іспанію для участі у тамтешньому турнірі. Поки рано вести мову про реальність виїзду, але плани такі є.

Днями я відвідав тренувальну базу Карпат у Бартатові. Поля там у доброму стані. Якщо так буде і у січні, то це дуже добре. На стадіоні Україна поле теж хорошої якості", – цитує Маркевича офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, Карпати на зимову паузу пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих, і є головним претендентом на вихід в УПЛ.

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