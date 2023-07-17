Колишній форвард львівського клубу Богдан Грещак помер у віці 79 років, повідомив журналіст Олександр Паук.

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Вибуховий нападник розпочинав кар'єру у тернопільському Авангарді, потім 2 роки відбігав за львівський СКА, де став чемпіоном України. Грещак отримав підвищення до московського ЦСКА, але важкі травми не дали закріпитися. Рішення реанімувати кар'єру на Батьківщині виявилося цілком виправданим. За 6 років у львівських Карпатах провів 169 матчів та забив 24 голи.

Грещак був у складі легендарної команди "левів", яка виграла Кубок СРСР 1969 року. Також має 3 матчі та один гол за олімпійську збірну Союзу. Форвард завершив кар'єру лише у 29 років, а потім тренував дитячі та юнацькі команди.

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