"Карпати з кожною грою додають": Чижевський – про поразку від Зорі, дивний трансфер львів'ян та важку травму Кучера

Наставник Карпат Олександр Чижевський прокоментував поразку від Зорі в матчі 5-го туру УПЛ. Крім того, головний тренер "левів" зачепив тему кадрової ситуації в команді.

Нагадаємо, Карпати мінімально програли Зорі в матчі 5-го туру УПЛ та посідають 10 місце в чемпіонаті, набравши 4 очки.

"Вважаю, що гра обох команд сподобалась глядачам. Хочу їм подякувати за підтримку. Вдячний і команді за самовіддачу. Зрештою, як тренер я бачу, що з кожною грою ми додаємо в агресії, з’являються моменти.

Карпати – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Майже ніколи не коментував дії суддів, хай експерти розбирають момент з падінням Мартінса. З того, що я особисто передивлявся після гри, то пенальті був. В загальному ж, малюнок гри є, ми рухаємось в правильному напрямку.

Чому пішов Прце? Футбол – це постійна конкуренція. Ми ж не можемо мати вісім центральних захисників, тому, ясна річ, обирали найкращих з тих, хто є в розпорядженні команди. Якщо гравець приїхав з-за кордону, вважаю, він не повинен сидіти на лаві запасних чи грати за дубль. В такому випадку ми краще дамо шанс своїм вихованцям.

Що стосується Кучера, то він отримав травму на тренуванні та випав на тривалий термін", – цитує Чижевського офіційний сайт "зелено-білих".

Зазначимо, хорват Франьо Прце, який вже покинув Карпати, провів у Львові лише 2 місяці та не зіграв жодного матчу за першу команду.

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