"Карпаты с каждой игрой добавляют": Чижевский – о поражении от Зари, странном трансфере львовян и тяжелой травме Кучера

Наставник Карпат Александр Чижевский прокомментировал поражение от Зари в матче 5-го тура УПЛ. Кроме того, главный тренер "львов" затронул тему кадровой ситуации в команде.

Напомним, Карпаты минимально проиграли Заре в матче 5-го тура УПЛ и занимают 10 место в чемпионате, набрав 4 очка.

"Считаю, что игра обеих команд понравилась зрителям. Хочу их поблагодарить за поддержку. Благодарен и команде за самоотдачу. В конце концов, как тренер я вижу, что с каждой игрой мы добавляем в агрессии, появляются моменты.

Карпаты – Заря– 0:1 – видео гола и обзор матча

Почти никогда не комментировал действия судей, пусть эксперты разбирают момент с падением Мартинса. Из того, что я лично пересматривал после игры, то пенальти был. В целом же, рисунок игры есть, мы движемся в правильном направлении.

Почему ушел Прце? Футбол – это постоянная конкуренция. Мы же не можем иметь восемь центральных защитников, поэтому, конечно, выбирали лучших из тех, кто есть в команде. Если игрок приехал из-за границы, считаю, он не должен сидеть на скамейке запасных или играть за дубль. В таком случае мы лучше дадим шанс своим воспитанникам.

Что касается Кучера, то он получил травму на тренировке и выпал на длительный срок", – цитирует Чижевского официальный сайт "зелено-белых".

Отметим, хорват Франьо Прце, который уже покинул Карпаты, провел во Львове всего 2 месяца и не сыграл ни одного матча за первую команду.

Заря победила Карпаты и вышла на третье место УПЛ – гол Будковского обесценил сейвы Пидкивки