toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ КАРПАТЫ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Карпаты с каждой игрой добавляют": Чижевский – о поражении от Зари, странном трансфере львовян и тяжелой травме Кучера

20:32 153 Читати українською
"Карпаты с каждой игрой добавляют": Чижевский – о поражении от Зари, странном трансфере львовян и тяжелой травме Кучера
Александр Чижевский / ФК Карпаты

Наставник Карпат Александр Чижевский прокомментировал поражение от Зари в матче 5-го тура УПЛ. Кроме того, главный тренер "львов" затронул тему кадровой ситуации в команде.

 
Филипп Будковский 58’
58’ Филипп Будковский

Напомним, Карпаты минимально проиграли Заре в матче 5-го тура УПЛ и занимают 10 место в чемпионате, набрав 4 очка.

"Считаю, что игра обеих команд понравилась зрителям. Хочу их поблагодарить за поддержку. Благодарен и команде за самоотдачу. В конце концов, как тренер я вижу, что с каждой игрой мы добавляем в агрессии, появляются моменты.

Карпаты – Заря– 0:1 – видео гола и обзор матча

Почти никогда не комментировал действия судей, пусть эксперты разбирают момент с падением Мартинса. Из того, что я лично пересматривал после игры, то пенальти был. В целом же, рисунок игры есть, мы движемся в правильном направлении.

Почему ушел Прце? Футбол – это постоянная конкуренция. Мы же не можем иметь восемь центральных защитников, поэтому, конечно, выбирали лучших из тех, кто есть в команде. Если игрок приехал из-за границы, считаю, он не должен сидеть на скамейке запасных или играть за дубль. В таком случае мы лучше дадим шанс своим воспитанникам.

Что касается Кучера, то он получил травму на тренировке и выпал на длительный срок", – цитирует Чижевского официальный сайт "зелено-белых".

Отметим, хорват Франьо Прце, который уже покинул Карпаты, провел во Львове всего 2 месяца и не сыграл ни одного матча за первую команду.

Заря победила Карпаты и вышла на третье место УПЛ – гол Будковского обесценил сейвы Пидкивки

blog_ava
ПСЖ нашел 100-миллионную замену Неймару в АПЛ
10:48
963
Теги
Франьо Прце Франьо Прце Александр Чижевский Александр Чижевский Карпаты - Заря Александр Кучер Александр Кучер Карпаты Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
мин
ПСЖ
22:00
Тулуза
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук