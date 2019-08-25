Зоря перемогла Карпати та вийшла на третє місце УПЛ – гол Будківського знецінив сейви Підківки

Львівські Карпати на власному полі поступилися (0:1) луганській Зорі в рамках 5-го туру УПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Карпати погано розпочали чемпіонат, але виправданням можна вважати клас суперників – Динамо та Шахтаря. У попередньому турі львів'яни здобули першу перемогу, обігравши на виїзді Олімпік. Зоря минулого вікенду навпаки вперше програла в чемпіонаті – домашня невдача проти Олександрії.

Всі думки луганців про Лігу Європи. Виїзд до Львова відбувався між двома матчами плей-офф кваліфікації єврокубка. У четвер Зоря поступилася на виїзді Еспаньйолу – хороший перший тайм змінився провалами в другому. Шанси на камбек проти іспанців у Запоріжжі залишилися, але Віктор Скрипник вирішив не берегти основу. На гру з Карпатами вийшов майже оптимальний склад Зорі.

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Перший момент у грі виник біля воріт гостей – Дубінчак неточним ударом з кута штрафного завершив перспективну атаку Карпат. У Зорі були серйозні розриви в центрі поля, якими суперник мав би скористатися, але підопічні Олександра Чижевського не доводили випади до логічного завершення.

Зоря освоїлася на полі та почала будувати свої атаки. Білий після кутового головою пробив вище воріт, а Русин дриблінгом розірвав лівий фланг Карпат. Найкращий шанс забити у першому таймі мав Будківський – Михайліченко знайшов його класною передачею, але удар Пилипа в ближньому куті львівських воріт витягнув Підківка.

Активність Михайліченка заслуговує окремої похвали. Він постійно підтримував атаку і робив це різноманітно: і подачі у штрафний, і тонкі передачі у розріз, і зміщення у півфланг. Як наслідок – Зоря значно більше атакувала лівим краєм, звідти генерувалася майже вся гострота гостей.

Найчастіше по воротах Карпат пробивав Кочергін – і також з лівого флангу/півфлангу. Владислав у середині тайму тричі створював проблеми Підківці, однак голкіпер "левів" впорався: першу потягнув постріл здалеку, а потім зреагував на удар з-під захисника. Ближче до перерви хороший момент виник у Русина, але й цей епізод завершився кутовим. Загалом в активі Підківки – 7 сейвів.

Карпати відповіли невлучним обвідним ударом Гуцуляка – з-за меж штрафного цілив у "дев'ятку". Олексій намагався брати гру на себе. Можливо, це шкодило структурі атак Карпат, але виникала принаймні якась гострота. Нагадав про себе Гуцуляк і на старті другої половини зустрічі – виконав рейд з правого флангу в центрі та з другої спроби пробив у площину воріт Зорі. Шевченко на лінії впорався з цим ударом, як і з гарматою Вербного.

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Втім, через 10-15 хвилин після початку тайму Зоря знову повернула ініціативу собі. Луганці атакували без особливої витонченості, але осмисленіше та акцентованіше за суперника. На 58-й хвилині гості відкрили рахунок у зустрічі – Юрченко навісив з кутового, а Будківський виграв другий поверх і відправив м'яч у сітку. Після цього тривалий час в обох команд взагалі не було шансів забити – всі атаки зупинялися ще до удару.

Ситуація змінилася з замінами Карпат – Дженнінгс і Лейоус додали креативу. Ізраїльтянин спершу накрутив двох суперників у карному майданчику, а декілька миттєвостей по тому гостро вистрелив у ближній кут – трішки не влучив. Під завісу зустрічі прекрасний момент, аби зрівняти рахунок, отримав Дженнінгс, однак головою з 11-метрової позначки погано замкнув подачу з лівого флангу.

У підсумку – мінімальна перемога Зорі 0:1. Луганці набрали 10 очок і піднялися на третє місце УПЛ, а Карпати з 4 пунктами залишилися на десятій сходинці в турнірній таблиці.

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