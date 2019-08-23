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Карпати оголосили про відхід Прце – хорват провів у команді всього два місяці і не зіграв жодного матчу

18:20 313 Читать на русском
Карпати оголосили про відхід Прце – хорват провів у команді всього два місяці і не зіграв жодного матчу
Франьо Прце / Сайт Карпат

Захисник Франьо Прце так і не зміг проявити себе у складі львівського клубу.

Карпати на офіційному сайті повідомили, що 23-річний хорват покидає команду.

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Прце приєднався до "левів" в кінці червня, його контракт був розрахований на три роки. Центрбек за два місяці так і не встиг дебютувати в УПЛ, провівши лише одну гру у складі дубля Карпат. Львівський клуб не називає причини раннього відходу свого літнього новачка.

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Нагадаємо, Карпати здобули чотири очки у перших чотирьох турах української Прем'єр-ліги.

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