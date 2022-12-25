Форвард Кривбаса Олексій Хобленко може перейти у Карпати, повідомляє SportArena.

Клуб Першої ліги офіційно звільнив тренера

28-річний вихованець Динамо у поточному сезоні провів за команду Юрія Вернидуба 8 матчів, в яких забив 1 гол. Його контракт з криворіжцями чинний до 30 червня 2024 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Окрім Хобленка, "леви" зацікавлені у підписанні нападника Ворскли Руслана Степанюка. 30-річний бомбардир у складі полтавців забив 2 голи і віддав 2 асисти у 15 матчах. З полтавцями його співпраця розрахована до 30 червня 2024 року. Transfermarkt править за нього 800 тисяч євро.

Нагадаємо, за підсумками основного раунду Першої ліги Карпати потрапили у чемпіонську вісімку і поборються за вихід в УПЛ.

Карпати оголосили трансферні плани – чітко визначений пріоритет у боротьбі за УПЛ