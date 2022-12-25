"Перш за все, хочу заспокоїти всіх уболівальників – Гірник-Спорт продовжить виступи у Першій лізі. У нас уже затверджено бюджет на 2023 рік, а отже, ми не лише продовжимо грати навесні, а й зможемо стартувати в наступному чемпіонаті.

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Зарплати, однак, трохи довелося зменшити, але ж усі мають зрозуміти: зараз йде війна, всім важко, футбольний клуб – не виключення.

Щодо головного тенера... У Ігоря Валентиновича Жабченка завершився термін дії угоди, ми подякували йому за плідну роботу. Потисли один одному руки, як добрі друзі. Разом із головним тренером йдуть його помічники – Юрій Сак і Дмитро Стойко. Проте останнього ми не проти бачити в новому штабі, бо він наш, місцевий хлопець. Звісно, будуть зміни й серед гравців, про що вболівальникі невдовзі дізнаються.

З новим наставником остаточно визначимося наступного тижня – є коло претендентів, зараз вивчаємо кожного з них", – сказав Шалаєв у коментарі FootBoom.

До слова, перше коло Гірник-Спорт завершив на останній сходинці турнірної таблиці і потрапив у групу, яка боротиметься за виживання.

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