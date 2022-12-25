Форвард Кривбасса Алексей Хобленко может перейти в Карпаты, сообщает SportArena.

Клуб Первой лиги официально уволил тренера

28-летний воспитаник Динамо в текущем сезоне провел за команду Юрия Вернидуба 8 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с криворожцами действует до 30 июня 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Кроме Хобленко, "львы" заинтересованы в подписании нападающего Ворсклы Руслана Степанюка. 30-летний бомбардир в составе полтавчан забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах. С полтавчанами его сотрудничество рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt просит за него 800 тысяч евро.

Напомним, по итогам основного раунда Первой лиги Карпаты попали в чемпионскую восьмерку и поборяться за выход в УПЛ.

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