Карпати – Шахтар: стартові склади на матч УПЛ – Каштру береже лідерів і експериментує

Карпати приймають Шахтар у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Карпати – Шахтар розпочнеться о 14:00. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн. Відеотрансляцію можна переглянути безпосередньо в цій новині.

Карпати – Шахтар: анонс матчу УПЛ

У минулому турі Карпати несподівано вирвали нічию в Динамо на НСК Олімпійський. Шахтар у паралельному матчі вперше в сезоні втратив очки, не зумівши обіграти Олександрію, однак зберіг комфортний гандикап на вершині УПЛ.

Після вильоту з Кубка України від Динамо Луїш Каштру вирішив поберегти лідерів на Лігу чемпіонів. Коноплянка, Пятов, Марлос, Ісмаїлі та Кривцов навіть не поїхали у Львів, а Тайсон і Мораєс залишися в запасі.

Стартові склади

Карпати: Підківка – Мартінс, Вакуленко, Халль, Веремієнко, Дубінчак – Назарина, Кльоц, Ді Франко – Діогу, Понде.

Запасні: Артим, Войковіч, Деда, Бойчук, Лейоус, Якімець, Лоренцен.

Шахтар: Шевченко – Додо, Хочолава, Бондар, Сіпріано – Степаненко, Антоніо – Тете, Дентінью, Соломон – Борячук.

Запасні: Трубін, Болбат, Матвієнко, Тайсон, Коваленко, Мораєс, Сікан.

Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв