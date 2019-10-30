Динамо дотиснуло Шахтар в овертаймі Кубка України – гол чемпіона світу вивів у чвертьфінал

Динамо обіграло Шахтар (2:1 за підсумком додаткового часу) в 1/8 фіналу Кубка України 2019/20. Рахунок та звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:30 за київським часом. Це вже третя дуель київського і донецького клубів у поточному сезоні. Динамівці взяли Суперкубок України-2019 (2:1), завдавши до сьогодні єдиної поразки Луїшу Каштру на внутрішній арені. "Гірники" переграли команду тоді ще Хацкевича в чемпіонаті (2:1) на цьому ж стадіоні НСК Олімпійський. Цікаво, що кияни на своєму полі програли обидва попередні кубкові поєдинки донеччанам. У минулому сезоні Шахтар здолав Динамо в серії пенальті, не пустивши суперника у півфінал.

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка України

Динамо дуже активно почало. Циганков несподівано вийшов під єдиним нападником Бєсєдіним, а його місце праворуч посів Караваєв. Масована атака завершилася помилкою "гірників" і дальнім ударом Вербіча – поміж ніг Кривцова, але й мінімально повз ворота. Шабанов дальнім пасом вивів того ж словенця по флангу. Беньямін відкотив Сидорчуку, а Сергій не дуже прицільно пробив. Караваєв на 8-й хвилині першим влучив у ворота. Шепелєв виграв верх, Олександр підібрав і пробив здалеку – без проблем для Пятова. Циганков обікрав Степаненка в центрі поля. У Тараса відразу ж здали нерви – опорник дуже грубо ззаду вдарив Вербіча. Лише жовта? Дуже сумнівне рішення Копієвського.

Динамо – Шахтар – відео голів

Шахтар лише на 21-й розіграв щось схоже на свою фірмову комбінацію. Кендзьора крути підкатом не дав Тайсону розстріляти Бущана з 11-и метрів. Господарі відповіли шедевром. Сидорчук з далекої відстані закрутив по шаленій дузі – Пятову довелося лише поглядом проводжати вбивчий снаряд. Тайсон не дуже прицільно приклався з меж штрафного. Тільки на 30-й Шахтар спромігся хоча б на цей удар, тоді як в Динамо вже 4 влучання у площину воріт. Попов спочатку класно зіграв на перехопленні, а потім ненароком у боротьбі заїхав по обличчю Ісмаїлі – до крові.

Вербіч послизнувся у штрафному, Караваєв підхопив, але Пятов спокійно взяв удар партнера по збірній України. Матвієнко виграв верхову дуель в Шабанова після подачі кутового – вище. Циганков обіграв 1 в 1, але запоров розкішну контру, замість пасу на Караваєву віддавши в ноги супернику. Віктор майже виправився блискучим дальнім пасом у наступному випаді, однак Бєсєдін пробіг повз простріл Кендзьори. Як же Вербіч не замкнув ще один гострий простріл Циганкова? А тут уже Шахтар пробачив у компенсований час. Марлос розіграв своєрідну стіночку з Тайсоном з центра поля до 11-метрової позначки, але удар п'ятою не став несподіванкою для Бущана. Дальній удар Коноплянки також став здобиччю Георгія.

Хочолава поміняв Кривцова у перерві, а динамівці все ще виглядали жвавіше на початку другого тайму. Вербіч і Циганков розіграли атаку віялом. Кендзьора відкинув, а Сидорчук пробив значно вище. Циганков зі штрафного влучив у голову суперника, і снаряд полетів над воротами. Додо замість Болбата на 53-й. Каштру намагається щось змінити в атакувальній грі через заміни захисників. Саме бразильський захисник на мить залишився без опіки у штрафному. Простріл з рикошетом замикав Степаненко. Не вдався дальній удар. Коноплянка остаточно перейшов на правий фланг і пробив з-під Миколенка повз дальній кут.

Гостра відповідь Динамо. Вербіч зовсім один на лінії штрафного, пас Циганкову, миттєвий удар перевели на кутовий – Віктора накривали відразу 3 опоненти. Бєсєдін у центрі поля в силові манері поцупив м'яч в Матвієнка. А далі Артем дещо поспішив з рішенням перекинути Пятова – вище, тоді як ліворуч набігав зовсім вільний Вербіч. Миколенко навісив з лівого краю, змусивши Пятова витягувати круглого з-під поперечини. Бєсєдін виграв верх після кутового від Циганкова, але знову геть не влучив.

Крутять-вертять "гірники" у чужому карному. Тайсон обігрався з Коноплянкою і пробив з рикошетом від Миколенка повз ворота. Серія помилок від обох команд. Коно вимушений попросити заміну. Схопився за пах Євген. Вийшов на 73-й Дентінью. Саме він і заробив гострий стандарт. Тайсон пробив низом, перехитривши Сидорчука і Вербіча у стінці. Бущан все контролював, а м'яч затріпотів у зовнішній частині сітки. Степаненку тепер дісталося. Друга кров у гравців Шахтаря. У Сидорчука також розсічення. Віддають себе до останньої краплі поту і крові команди. Ісмаїлі продерся лівим флангом, Попов дозволив йому виконати накидання, але Коваленко незграбно прийняв м'яч на голову, хоча перебував на самоті у воротарському.

Карааєв до останнього боровся за м'яч і виборов корнер, а Хочолава дуже неприємно приземлився на плече – переболить? Коваленко виконав гостру подачу з лівого флангу, Мораєс і Степаненко продавлювали Шабанова, Тарас пробив головою – Бущан потягнув. Цікаво задумував Сидорчук. Розрізний пас на Циганкова пройшов би, якби ситуацію не прочитав Пятов. Вилучення у киян. Шепелєв ззаду ледь зачепив Тайсона. У теорії було грубо, але якщо Степаненка пробачив рефері за аналогічний і навіть жорсткіший епізод, то чому тут відразу червона?

Пятов пішов у чужий штрафний на кутовий. Не встигли винести, і ось саме Степаненко ударом з льоту прошив Бущана на 90+2. Усе, Копієвський довів гру до скандального фінішу основного часу, який тепер стане ледь не темою №1 для обговорення. Гармаш замінив Бєсєдіна, аби залатати діру в центрі поля. Суддя вирішив урівняти склади на 95-й хвилині матчу. Степаненко підніжкою зупинив Вербіча. Це друга жовта, але Тарас дуже емоційно не погоджувався з рішенням арбітра. Гармаш перший на підбиранні. Удар метрів з 16-и потягнув Пятов.

Хаотичний футбол пішов. Вербіч двічі поспіль пробиває здалеку, однак дуже неточно. Маркос Антоніо замінив Марлоса – Каштру також необхідно перебудовувати гру в центрі поля. Друга заміна Михайличенка. Де Пена замість втомленого Вербіча. Миколенко заробив кутовий. Де Пена подав, і Попов у своєму фірмовому стилі з переможного Чемпіонату світу U-20 динамічно виграє верх і прошиває голкіпера. Кияни знову попереду. Де Пена з Циганковим удвох на рівному місці ледь не пройшли весь захист Шахтаря. Тонкий закидончик Карлоса завершується заблокованим ударом Віктора. Що цікаво, Динамо все одно контролює м'яч більше у другій половині овертайму.