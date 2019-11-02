Карпаты – Шахтер: онлайн-трансляция матча, в котором Каштру решился на серьезные эксперименты

Карпаты принимают Шахтер в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Карпаты – Шахтер начался в 14:00. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн. Видеотрансляцию можно посмотреть непосредственно в этой новости.

Карпаты – Шахтер: анонс матча УПЛ

В прошлом туре Карпаты неожиданно вырвали ничью у Динамо на НСК Олимпийский. Шахтер в параллельном матче впервые в сезоне потерял очки, не сумев обыграть Александрию, однако сохранил комфортный гандикап на вершине УПЛ.

После вылета из Кубка Украины от Динамо Луиш Каштру решил поберечь лидеров на Лигу чемпионов. Коноплянка, Пятов, Марлос, Исмаили и Кривцов из-за повреждений даже не поехали во Львов, а Тайсон и Мораес остались в запасе.

Стартовые составы

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Вакуленко, Халль, Веремиенко, Дубинчак – Назарина, Клец, Ди Франко – Диогу, Понде.

Запасные: Артым, Войкович, Деда, Бойчук, Лейоус, Якимец, Лоренцен.

Шахтер: Шевченко – Додо, Хочолава, Бондарь, Сиприано – Степаненко, Антонио – Тете, Дентиньо, Соломон – Борячук.

Запасные: Трубин, Болбат, Матвиенко, Тайсон, Коваленко, Мораес, Сикан.

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