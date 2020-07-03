"Карпати пропонують півмільйона за перемогу над Рухом": Козловський надав резонансний аудіозапис

Війна між двома львівськими клубами набирає нових обертів.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті опублікував відео, в якому звинувачує керівництво футбольного клубу Карпати у змові проти себе. Зокрема, президент команди Григорій Козловський у ролику заявив, що "леви" в особі президента Олега Смалійчука пропонують клубам Першої ліги по 500 тисяч гривень за перемогу над Рухом.

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Окрім того, на відео представлені телефонні розмови керівників клубів. Зокрема, звучать голоси, схожі на спортивного директора Миная Михайла Кополовця та виконавчого директора Карпат Ростислава Ящишина, а також чоловіка, який вдав із себе представника запорізького Металурга.

Нагадаємо, раніше Карпати заплатили замість Руха штраф на суму 255 тисяч гривень. Ці гроші першоліговий клуб зобов'язаний був перерахувати як штраф за систематичне невикористання ігрових м'ячів Select.

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