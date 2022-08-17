Карпати програли аматорській команді
Команда Андрія Тлумака поступилася Юності з Верхньої Білки – чемпіону Львівської області останніх років.
Товариський матч
Карпати Львів – Юність – 0:1
Гол: Іванченко, 50
"Леви" мали перевагу в першому таймі, але не змогли пробити кіпера Юності Артема Денегу. Активним був новачок Юрій Тлумак, однак син головного тренера "зелено-білих" програв свої дуелі воротарю, який кілька разів рятував команду.
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На старті другої половини гри чемпіон Львівської області забив. Богдан Іванченко пройшов кількох суперників і пробив з-за меж штрафного. Рикошет від Болденкова застав Льопку зненацька – 0:1.
Карпати могли уникнути поразки, проте голкіпер Юності зумів втримати для своєї команди перемогу. Вже 27 серпня "зелено-білі" стартують у Першій лізі – суперником підопічних Андрія Тлумака стане ФСК Маріуполь.
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