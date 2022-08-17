Команда Андрея Тлумака уступила Юности из Верхней Белки – чемпиону Львовской области последних лет.

Товарищеский матч

Карпаты Львов – Юность – 0:1

Гол: Иванченко, 50

"Львы" имели преимущество в первом тайме, но не смогли пробить кипера Юности Артема Денегу. Активным был новичок Юрий Тлумак, однако сын главного тренера "зелено-белых" проиграл свои дуэли вратарю, несколько раз спасавшему команду.

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На старте второй половины игры чемпион Львовской области забил. Богдан Иванченко прошел нескольких соперников и пробил из-за пределов штрафной. Рикошет от Болденкова застал Лепку врасплох – 0:1.

Карпаты могли избежать поражения, однако голкипер Юности сумел удержать победу для своей команды. Уже 27 августа "зелено-белые" стартуют в Первой лиге – соперником подопечных Андрея Тлумака станет ФСК Мариуполь.

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