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Димінський вже півроку не фінансує Карпати – взимку клуб влаштує розпродаж гравців, – ЗМІ

14:23 573 Читать на русском
Димінський вже півроку не фінансує Карпати – взимку клуб влаштує розпродаж гравців, – ЗМІ
Нові подробиці життя Карпат / ФК Карпати

Ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков розповів про стан справ у львівських Карпатах.

"Ситуація в Карпатах дуже серйозна. За моєю інформацією, Димінський вже півроку не фінансує клуб, не дає жодної копійки. Карпати живуть на гроші, зароблені раніше. Цієї зими вони будуть продавати футболістів, щоб дотягнути до кінця сезону", – сказав Болотніков.

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Нагадаємо, нещодавно Карпати звернулися з відкритим листом до мера Львова Андрія Садового та депутатів міської ради. Львівський клуб заявив, що може взагалі припинити існування. Також відомий журналіст Ігор Циганик озвучував інформацію, що львівський клуб зараз живе за рахунок залишків від трансферів, що були раніше.

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Петро Димінський Карпати Карпати
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