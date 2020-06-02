УПЛ винесла офіційне рішення щодо майбутніх матчів Карпат

Львівські Карпати не зможуть провести поєдинки 25-го та 26-го турів через спалах коронавірусу всередині клубу.

Матчі 25-го туру Ворскла – Карпати та 26-го Карпати – СК Дніпро-1 за рішенням Дирекції УПЛ не відбудуться, повідомляє офіційний сайт установи.

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Причиною стало повторне тестування на наявність коронавірусу, яке виявило позитивні результати в 25-ти гравців та персоналу Карпат.

Нагадаємо, через спалах COVID-19 у Карпатах команда не змогла провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя.

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