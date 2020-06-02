УПЛ винесла офіційне рішення щодо майбутніх матчів Карпат

Німеччина — 19:00 1550
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Найкращий друг Клоппа над прірвою, катастрофа 3:25, а Коноплянка – фейл керівництва. Шальке йде на дно
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УЄФА розглядає сенсаційний варіант з місцем проведення фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 16:14 3031
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Карпати офіційно пішли на двотижневий карантин через коронавірусУкраїна — 16:00 1457
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Шахтар – Динамо: асистент легендарного іспанського арбітра виніс власний вердикт щодо скандального скасування голаУкраїна — 14:19 10515
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