toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ЛЬВІВ НАПОЛІ - ЮВЕНТУС ЕВЕРТОН - ЛІВЕРПУЛЬ ФУЛХЕМ - ЧЕЛСІ

Карпати після поразки від Львова продовжили антирекордну серію

22:56 145 Читать на русском
Карпати після поразки від Львова продовжили антирекордну серію
Карпати – Львів – 0:1 / ФК Карпати

Львівські Карпати продовжують невдало виступати в домашніх матчах УПЛ. Поразка від Львова у 20 турі стала для "зелено-білих" вже 7-ю поспіль.

Поразка в матчі 20 туру УПЛ Карпати – Львів (0:1) стала для "левів" 7-ю поспіль домашньою невдачею в чемпіонаті. Це антирекордна серія в історії клубу.

Карпати – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

При цьому у цих 7 поєдинках Карпати забили лише 2 голи, а пропустили у свої ворота цілих 17. Безвиграшна ж домашня серія "левів" налічує вже 8 матчів.

Востаннє Карпати перемагали вдома ще 29 липня 2018 року в поєдинку проти Чорноморця (1:0).

Джерело: Футбол 24
Теги
Карпати Карпати Рекорди Львів Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
7
хв
Леганес
22:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук