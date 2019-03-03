Карпати після поразки від Львова продовжили антирекордну серію

Львівські Карпати продовжують невдало виступати в домашніх матчах УПЛ. Поразка від Львова у 20 турі стала для "зелено-білих" вже 7-ю поспіль.

Поразка в матчі 20 туру УПЛ Карпати – Львів (0:1) стала для "левів" 7-ю поспіль домашньою невдачею в чемпіонаті. Це антирекордна серія в історії клубу.

Карпати – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

При цьому у цих 7 поєдинках Карпати забили лише 2 голи, а пропустили у свої ворота цілих 17. Безвиграшна ж домашня серія "левів" налічує вже 8 матчів.

Востаннє Карпати перемагали вдома ще 29 липня 2018 року в поєдинку проти Чорноморця (1:0).