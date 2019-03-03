Карпати – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Львів у матчі 20 туру УПЛ обіграв Карпати. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Львів обіграв Карпати в матчі 20-го туру УПЛ завдяки курйозному автоголу Аді Мегреміча на 35-й хвилині гри. Боснієць зрізав м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного.

Карпати у дербі поступились Львову та втратили шанси на першу шістку УПЛ

Відео автогола Мегреміча:

Це гол став єдиним у зустрічі, хоча обидві команди мали по кілька нагод для взяття воріт, але фінальний свисток Юрія Можаровського зафіксував мінімальну перемогу Львова.

Львів набрав 26 очок та відстає від першої шістки лише на 1 бал. У Карпат залишилось 20 пунктів та 9 позиція. "Зелено-білі" офіційно втратили шанси на потрапляння в першу шістку, адже відстають від Десни та Ворскли на 7 очок за 2 тури до завершення першого етапу УПЛ.