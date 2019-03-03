Карпати у дербі поступились Львову та втратили шанси на першу шістку УПЛ

Львів переміг Карпати у дербі в рамках 20 туру УПЛ завдяки курйозному автоголу. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Одним із центральних поєдинків 20-туру УПЛ стало дербі міста Лева – Карпати приймали ФК Львів на стадіоні Україна. За кілька днів до матчу віце-президент Карпат Олег Смалійчук став фігурантом скандалу, "засвітившись" на образливому для ФК Львів відео. Після цього функціонер оголосив про відставку, яку в клубі наразі не підтвердили.

Свої інтриги були і у гостей – за чутками, Юрій Бакалов ризикував покинути свою посаду в разі невдачі у цьому поєдинку. Нагадаємо, матч першого кола на Арені Львів завершився унічию – 1:1.

Початок весняної частини УПЛ краще вдався Карпатам, які в 19 турі на виїзді розтрощили Ворсклу, тоді як Львів вдома поступився Чорноморцю. Цей матч давав можливість "зелено-білим" продовжити вдалу серію та зберегти певні шанси на першу шістку. Перед звітним туром Карпати відставали від шостої позиції на 7 очок, а від Львова – на 3 пункти.

Стартовий склад Львова нагадав модель Шахтаря – українці діяли у захисті, бразильці – в атаці. У складі Карпат в основі вийшли молоді Слива та Толочко, а також зимовий новачок Онгла.

Перший небезпечний момент матчу виник на 7-й хвилині. Футболісти Львова невдало розіграли штрафний та отримали контратаку на власні ворота. Швед вивів Мякушка на ударну позицію, але удар Сергія заблокували захисники. Це була найкраща нагода у стартові півтайму, команди не поспішали загострювати ситуацію біля воріт суперника, а наставник Карпат Фабрі Гонсалес регулярно висловлював претензії до дій своїх підопічних. На 24-й хвилині непогано пробив Велозу – вище. Зустрічна атака Карпат завершилась ударом Ді Франко в руки Бандурі.

А от на 35-й хвилині гості відкрили рахунок, причому зробили це дуже курйозно. Після подачі зі штрафного Кучинський виходив на перехоплення, проте його випередив Мегреміч, який незграбно зрізав м'яч у власні ворота. Фарт та незграбні дії боснійця допомогли Львову вийти вперед.

Карпати відповіли небезпечним проходом Мякушка правим флангом, який перервали захисники. Серія кутових до небезпеки біля воріт Бандури не призвела. На останніх секундах тайму Мякушко виклав класний пас на Ді Франко, проте капітан Карпат з вбивчої позиції пробив повз ворота, змарнувавши найкращий шанс на дві команди у першому таймі.

0:1 за підсумками 45-ти хвилин – далеко не найкраща гра у виконанні обох команд та, як наслідок, свист трибун після свистка Юрія Можаровського про перерву.

Одразу на старті другого тайму пошкодження отримав Мар'ян Швед. Лідер Карпат невдало впав на газон та пошкодив плече. Нагадало травму Франа Соля у матчі Десна – Динамо, проте, на щастя, Мар'ян зумів повернутись на поле та продовжити гру.

Перший момент у другій половині гри створила команда Бакалова. Бруно Дуарте пробив головою після подачі з флангу – трохи вище. У складі Карпат відповів Швед, проте його спроба удару після зміщення з правого флангу в центр була заблокована. За кілька хвилин той же Швед пробив з лінії штрафного – удар вийшов дуже легким для Бандури.

В середині другого тайму Юрій Можаровський змушений був зупинити гру – фанати Карпат почали палити фаєри на трибунах. Пауза тривала хвилини 3, після чого гра була поновлена. Цікаво, що дії фанатів не потрапили у телетрансляцію матчу, проте, безумовно, будуть відображені у рапорті відповідальних осіб.

Одразу після поновлення гри Швед впав у штрафному майданчику гостей – арбітр вирішив не свистіти. На 75-й хвилині Борзенко міг забивати другий гол. Захисник опинився один у воротарському майданчику Карпат, але його удар з кількох метрів виявився невлучним. А ще за кілька хвилин Кучинський врятував Карпати після швидкої контратаки та удару Пернамбуко!

Після цього Юрій Можаровський знову зупинив гру через поведінку фанатів Карпат. І знову це не потрапило в об'єктив телевізійних камер.

На 90-й хвилині Бандура парирував небезпечний удар Йоди, який вийшов на заміну. Мякушко, який встиг на добивання, влучив у стійку, але арбітр зафіксував офсайд. Юрій Можаровський компенсував одразу 9 хвилин, які вмістили один суперечливий епізод – після удару Шведа м'яч, ймовірно, влучив у руку захиснику. Рефері пенальті не призначив. Похід Кучинського у штрафний майданчик Львова теж результату не дав.

Гості, хоч і не без проблем, але вистояли та завдали Фабрі Гонсалесу першої поразки у УПЛ. Долю далеко не найвидовищнішого дербі вирішив курйозний автогол Мегреміча. Львів набрав 26 очок та відстає від першої шістки лише на 1 бал. У Карпат залишилось 20 пунктів та 9 позиція. "Зелено-білі" офіційно втратили шанси на потрапляння в першу шістку, адже відстають від Десни та Ворскли на 7 очок за 2 тури до завершення першого етапу УПЛ.