Карпати підписали першого літнього новачка
16 липня 22:55 - Читать на русском
Захисник Дмитро Махнєв найближчим часом офіційно стане гравцем Карпат.
Махнєв уже підписав контракт з Карпатами та найближчим часом буде представлений у статусі новачка "зелено-білих", повідомляє Sportarena.
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Його останнім клубом був Верес, але наприкінці червня його угода з рівненським клубом добігла кінця.
Махнєв за свою кар'єру встиг пограти за Севастополь, Говерлу, Сталь, Даугавпілс, Енергію (Нова Каховка), Нікополь та Верес. У минулому сезоні Дмитро зіграв у 6 матчах за рівненців, результативними діями не відзначався.
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