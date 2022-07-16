Махнєв уже підписав контракт з Карпатами та найближчим часом буде представлений у статусі новачка "зелено-білих", повідомляє Sportarena.

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Його останнім клубом був Верес, але наприкінці червня його угода з рівненським клубом добігла кінця.

Махнєв за свою кар'єру встиг пограти за Севастополь, Говерлу, Сталь, Даугавпілс, Енергію (Нова Каховка), Нікополь та Верес. У минулому сезоні Дмитро зіграв у 6 матчах за рівненців, результативними діями не відзначався.

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