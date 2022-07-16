Махнев уже подписал контракт с Карпатами и в ближайшее время будет представлен в статусе новичка "зелено-белых", сообщает Sportarena.

Карпаты официально отпустили сразу 13 игроков

Его последним клубом был Верес, но в конце июня его соглашение с ровенским клубом подошло к концу.

Махнев за свою карьеру успел поиграть за Севастополь, Говерлу, Сталь, Даугавпилс, Энергию (Новая Каховка), Никополь и Верес. В прошлом сезоне Дмитрий сыграл в 6 матчах за ровенцев, результативными действиями не отмечался.

Россия напала на Украину: трансферная сага Зинченко, кадровая революция в Шахтере, очередной цинизм бывшей Роналду