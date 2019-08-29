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Карпати підписали форварда збірної Молдови Бойчука

14:28 970 Читать на русском
Карпати підписали форварда збірної Молдови Бойчука
Александру Бойчук / фото ФК Карпати

Нападник збірної Молдови Александру Бойчук став гравцем львівських Карпат.

Карпати оголосили про підписання молдовського нападника Александру Бойчука, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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Форвард отримав 17-ий номер, інші деталі угоди поки невідомі.

Відзначимо, що Бойчук виступав за румунські Політехніку та Форесту, данський Вайле, а також молдовські Шериф та Сфинтул Георге. У 2018 році нападник дебютував у складі національної збірної Молдови. За свою кар'єру новачок Карпат вже провів 74 матчі, у яких відзначився 18 голами та 7 асистами.

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