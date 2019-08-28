Кубок України: результати жеребкування 3-го попереднього раунду

В київському Будинку футболу завершилося жеребкування стадії третього попереднього раунду розіграшу Кубка України 2019/20. Результати жеребкування читайте на "Футбол 24".

У церемонії взяли участь головний тренер збірної України серед ветеранів Анатолій Дем’яненко та асистент головного тренера юнацької збірної України U-18 Єгіше Мелікян.

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На цій стадії турніру зіграють 20 команд: переможці 2-го попереднього раунду Кубка України, одеський Чорноморець як команда з найвищим рейтингом ПФЛ станом на момент затвердження регламенту турніру, а також 7-12 команди УПЛ станом на поточний тур (Львів, Олександрія, СК Дніпро-1, Маріуполь, Карпати та Олімпік).

Базова дата поєдинків 3-го попереднього раунду Кубка України – 25 вересня. Матч Рух – Маріуполь відбудеться 2 жовтня через те, що саме 25 вересня пройде перенесений матч приазовців проти Динамо, інформує офіційний сайт УАФ.

Кубок України, 3-й попередній раунд: результати жеребкування:

Рух – Маріуполь

Інгулець – Карпати

Агробізнес – СК Дніпро-1

Діназ – Олександрія

Кремінь – Олімпік

Буковина – Львів

Альянс – Балкани

Оболонь-Бровар – Гірник-Спорт

Миколаїв – Чорноморець

Минай – Волинь.