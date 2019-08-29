Карпаты подписали форварда сборной Молдовы Бойчука

Нападающий сборной Молдовы Александру Бойчук стал игроком львовских Карпат.

Карпаты объявили о подписании молдавского нападающего Александру Бойчука, сообщает официальный сайт львовян.

"Кучер пропустит ориентировочно 1,5 месяца", – журналист

Форвард получил 17-ый номер, другие детали сделки пока неизвестны.

Отметим, что Бойчук выступал за румынские Политехнику и Форесту, датский Вайле, а также молдавские Шериф и Сфынтул Георге. В 2018 году нападающий дебютировал в составе национальной сборной Молдовы. За свою карьеру новичок Карпат уже провел 74 матча, в которых отметился 18 голами и 7 ассистов.

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