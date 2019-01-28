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Наставник Рівер Плейта горить бажанням підписати Карраскаля: "Сподіваюсь, трансфер відбудеться у найближчі дні"

10:56 152 Читать на русском
Наставник Рівер Плейта горить бажанням підписати Карраскаля: "Сподіваюсь, трансфер відбудеться у найближчі дні"
Хорхе Карраскаль / Фото: ФК Карпати

Головний тренер аргентинського Рівер Плейт Марсело Гальярдо прокоментував чутки про трансфер вінгера Карпат Хорхе Карраскаля.

"Ми працюємо над цим трансфером. Сподіваюся, він відбудеться в найближчі дні.

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Він дуже талановитий, нам якраз потрібен гравець такого плану. На жаль, багато людей перебільшують, називаючи його колумбійським Неймаром.

Сподіваюся, це не зіграє проти нього, адже він ще молодий", – цитує Гальярдо портал gol.caracoltv.

Раніше лунала інформація, що 20-річний колумбієць виступатиме за аргентинський гранд на правах оренди. Угода укладена на 18 місяців, за що львів'яни отримають 500 тисяч євро. Також в контракті буде прописана можливість подальшого викупу гравця за 3 млн євро.

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Теги
Трансфери Рівер Плейт Рівер Плейт Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Карпати Карпати
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