toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ

Карпаты подготовили документы для передачи клуба в собственность Львова – официальное заявление

10:19 11 Читати українською
Карпаты подготовили документы для передачи клуба в собственность Львова – официальное заявление
Ростислав Ящишин / ФК Карпаты

Исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин сообщил, что готов немедленно передать права на клуб в собственность города.

"Будучи уполномоченным управляющей компанией, участником клуба, которая владеет 50% корпоративных прав, готов немедленно передать их в собственность общины города. Все необходимые документы полностью подготовлены для передачи.

Карпаты перейдут в собственность города Львова – официальное заявление клуба

Остается единственный вопрос – кто именно является тем уполномоченным ответственным лицом? Кому именно передавать права? Надеемся поскорее получить ответ на этот вопрос от Львовского городского совета, чтобы юридически завершить процедуру создания Народной команды", – цитирует Ящишина официальный сайт Карпат.

Напомним, 13 февраля депутаты Львовского городского совета приняли решение о создании Народной команды Карпаты.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

blog_ava
Атлетико – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
08:30
192
Теги
Главное Карпаты Карпаты Ростислав Ящишин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
27
мин
Атлетико
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук