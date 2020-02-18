Карпаты подготовили документы для передачи клуба в собственность Львова – официальное заявление

Исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин сообщил, что готов немедленно передать права на клуб в собственность города.

"Будучи уполномоченным управляющей компанией, участником клуба, которая владеет 50% корпоративных прав, готов немедленно передать их в собственность общины города. Все необходимые документы полностью подготовлены для передачи.

Карпаты перейдут в собственность города Львова – официальное заявление клуба

Остается единственный вопрос – кто именно является тем уполномоченным ответственным лицом? Кому именно передавать права? Надеемся поскорее получить ответ на этот вопрос от Львовского городского совета, чтобы юридически завершить процедуру создания Народной команды", – цитирует Ящишина официальный сайт Карпат.

Напомним, 13 февраля депутаты Львовского городского совета приняли решение о создании Народной команды Карпаты.

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