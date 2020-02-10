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Ворскла здолала Насаф, Маріуполь розписав нічию зі Львовом та переграв Чорноморець: спаринги клубів УПЛ

21:53 129 Читать на русском
Ворскла здолала Насаф, Маріуполь розписав нічию зі Львовом та переграв Чорноморець: спаринги клубів УПЛ
Ворскла – Насаф / ФК Ворскла

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

Товариські матчі

Маріуполь – Львів – 1:1

Голи: Чурко, 60 (пен.) – Ренан, 44 (пен.)

Ворскла – Насаф – 2:1

Голи: Васін, 12, Щербак, 20 – Бозоров, 29

Маріуполь – Чорноморець – 2:1

Голи: Чоботенко, 24, Горбунов, 84 – Норенков, 76

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Сьогодні, 10 лютого, українські клуби провели кілька спарингів на підготовчих зборах у Туреччині. У першому матчі зустрічались два представники УПЛ – Маріуполь та Львів. Нічийний результат вирішили два влучних постріли з пенальті – перед самим свистком на перерву бразильський форвард Абнер Ренан вивів львів’ян вперед, а по перерві півзахисник азовців В’ячеслав Чурко рахунок зрівняв.

Полтавська Ворскла нарешті здобула першу перемогу у спарингах. Жертвою "зелено-білих" став узбецький Насаф. Доля матчу вирішилась ще у першому таймі. На голи Дениса Васіна та Дмитра Щербака влучним пострілом відповів Ойбек Бозоров.

Команда Олександра Бабича встигла протягом дня провести ще один поєдинок з представником Першої ліги – одеським Чорноморцем. В середині тайму захисник маріупольців Сергій Чоботенко відкрив рахунок у матчі. По перерві підопічні Остапа Маркевича зуміли відігратись – відзначився захисник "моряків" Денис Норенков. Та під кінець матчу півзахисник "містян" Сергій Горбунов вирвав для Маріуполя перемогу.

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Теги
Львів Львів Зимові збори Насаф Насаф Товариські матчі Ворскла Ворскла Маріуполь Маріуполь Чорноморець Чорноморець
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