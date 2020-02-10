Ворскла здолала Насаф, Маріуполь розписав нічию зі Львовом та переграв Чорноморець: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

Товариські матчі

Маріуполь – Львів – 1:1

Голи: Чурко, 60 (пен.) – Ренан, 44 (пен.)

Ворскла – Насаф – 2:1

Голи: Васін, 12, Щербак, 20 – Бозоров, 29

Маріуполь – Чорноморець – 2:1

Голи: Чоботенко, 24, Горбунов, 84 – Норенков, 76

Зоря розгромила Железнічар – дублем відзначився орендований у Динамо талант

Сьогодні, 10 лютого, українські клуби провели кілька спарингів на підготовчих зборах у Туреччині. У першому матчі зустрічались два представники УПЛ – Маріуполь та Львів. Нічийний результат вирішили два влучних постріли з пенальті – перед самим свистком на перерву бразильський форвард Абнер Ренан вивів львів’ян вперед, а по перерві півзахисник азовців В’ячеслав Чурко рахунок зрівняв.

Полтавська Ворскла нарешті здобула першу перемогу у спарингах. Жертвою "зелено-білих" став узбецький Насаф. Доля матчу вирішилась ще у першому таймі. На голи Дениса Васіна та Дмитра Щербака влучним пострілом відповів Ойбек Бозоров.

Команда Олександра Бабича встигла протягом дня провести ще один поєдинок з представником Першої ліги – одеським Чорноморцем. В середині тайму захисник маріупольців Сергій Чоботенко відкрив рахунок у матчі. По перерві підопічні Остапа Маркевича зуміли відігратись – відзначився захисник "моряків" Денис Норенков. Та під кінець матчу півзахисник "містян" Сергій Горбунов вирвав для Маріуполя перемогу.

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна